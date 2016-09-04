〈南部〉中秋連假 高墾線公路客運加班

2016-09-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中秋連假四天，高雄區監理所啟動高屏東旅客接駁疏運計畫，增加高墾線四條公路客運二成運量，另配合台鐵到站時間，增開四班公路客運，呼籲民眾多搭大眾交通運輸，避免塞車之苦。

高雄區監理所針對高雄、屏東、台東三個地區，啟動旅客接駁疏運計畫，針對高墾線四條公路客運9188、9189、9117、9127，平均增加二成運量，將視實際需求，機動加開班車。

監理所表示，其中9117原有七十二班次，平時大都是通勤族及學生搭乘，連假每日加開二個班車，另中秋節當天增開班次，將延駛至高鐵左營站接駁發車。

監理所另配合台鐵列車中秋疏運到站時間，規劃8181台東經玉長公路，從玉里、寧埔到成功，增開四個公路客運班次，方便返鄉人潮搭車。

監理所指出，九月十四日增開深夜十時三十分成功往玉里班次，配合台鐵莒光號655車次轉乘；十五日增開凌晨四時五十分玉里往成功班次，配合台鐵莒光號616車次接駁。

監理所協調業者推出台灣好行優惠套票，左營至墾丁來回票優惠六百元，加購墾丁街車二日券優惠七百五十元、高鐵台北至左營來回票優惠二千七百八十元。