〈南部〉體育發展推手 南市府表揚

2016-09-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕體育節前夕，南市昨日在後甲國中舉辦體育有功人員表揚大會，由市長賴清德主持頒獎典禮，包括個人與團體共有六十位得獎，其中林忠雄、高福隆（已故）、洪清熙及陳光雄教練獲得終身成就獎。

林忠雄教練是勇奪里約奧運桌球比賽前八名鄭怡靜選手的指導教練；洪清熙為國家橄欖球代表隊總教練；陳光雄則為足球教練，致力多元發展體育學術。

八月因病辭世的高福隆教練，自民國六十七年起在新化國中擔任教職，六十八年成立新化國中田徑隊、羽球隊、壘球隊，為後來於體壇著名的「新化幫」奠定基礎，至今孕育成人國手廿多人，為國爭光。

會中也表揚代表南市參加二○一六國際少年運動會的選手與教練，代表團隊在該賽事中共獲得一金三銀。