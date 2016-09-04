〈南部〉目標世界盃 台南少棒隊開訓

2016-09-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南少棒衝衝衝！「二○一七第四屆ＷＢＳＣ世界盃少棒錦標賽」將於明年七月在南市舉辦，南市為爭取台灣區代表組隊權，精選四十八位好手，昨日在協進國小協進館舉行開訓典禮，市長賴清德到場勉勵加油，期許這些小將們把冠軍獎盃留在台南，為國爭光。

賴清德表示，台南自二○一五年起連續三屆取得世界盃少棒賽主辦權，若辦得好，未來有機會世界盃少棒賽都在台南舉辦，成為「東方的威廉波特」，南市代表隊若能再贏得台灣代表隊選拔賽冠軍，成為國家代表隊的主體就更完美。

賴清德提醒小選手要注意安全、注意健康、學習英語，也要兼顧學校功課，最重要的是，快快樂樂參加訓練營，全力以赴，但不要給自己太大壓力。他也不忘對場邊觀禮的家長們打「強心針」，強調優秀選手將來可進市府服務，不會有後顧之憂，並幽默地說：「到時候可不要讓孩子被挖角。」

四十八位小選手中，唯一女生陳映勻留長髮紮束著馬尾巴，特別顯眼；喜愛棒球的她，特別轉學就讀有少棒隊的立人國小，目前小學六年級的她表示，打棒球很有趣，而且原本身體虛弱，接觸棒球運動後變得很健康。