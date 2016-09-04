〈南部〉海角七號舞台劇選角 上百人挑9位
2016-09-04
〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣知名導演魏德聖明年將與高雄市文化局合作，將創下億萬票房的電影《海角七號》搬上舞台，高市文化局也公開徵選劇中演員，吸引逾百人報名角逐，經初選、複選後，文化局最晚九月底前公布九名入選角色名單，未來這九人將進入為期好幾個月的演舞課程。
文化局指出，明年五月演出的《海角七號》中文音樂劇，從公開演員甄選訊息曝光，即受到許多人詢問和關注，經過近一個月的報名收件，在製作人曾慧誠和日籍導演宮本亞門的嚴格初審與工作群的激烈討論下，從報名的一百一十七人中先挑選出卅七位適合人選。
這卅七位入選者年齡從十一歲至六十歲都有，最受歡迎的角色為電影中古靈精怪的小學生「大大」，有些報名者略嫌緊張羞澀，但也有演、唱功力俱佳大方秀出自己，紐約百老匯音樂劇導演宮本亞門和製作人松堂今日太更親自從日本來到台灣，與魏德聖、編舞老師張擎佳親自面試挑選。
文化局表示，高雄春天藝術節首次結合台日跨國創作群，從挑選演員的階段就讓戲劇表演展現更多元的可能，也同時讓劇場新星可以脫穎而出，更符合《海角七號》有夢想就要勇敢去追的精神。
此外，第三屆「青年樂舞計畫」啟動高雄青少年舞者甄選，新年度的演出規劃將朝向嘗試結合創新影像技術，利用投影及感應科技，融入舞者肢體表現，簡化服裝與道具佈景的干擾，將焦點設定在演員身上，讓孩子們邁開實現青春夢想的第一步，揮灑屬於自己的耀眼光芒。
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