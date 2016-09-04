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〈南部〉《焦點評論》托育利多

2016-09-04

台南市長賴清德昨天宣佈，明年包括增設十四個公幼據點，以及針對私立幼兒園幼童教保券從一萬提高到三萬，一共四．五億元，財源就是從新增房屋稅中撥用，這也意味著市政支出有如一塊大餅，不可能光有利多卻沒有財源支應，取之於民用之於民，托育利多應可化解收稅雜音。

台南市府明年調升房屋稅，預計增加十四．五億元，市府先前已公佈多項重大建設因此獲得挹注，昨天再公佈托育政策中將有四．五億元，從這筆歲收中撥用。

依據估算，教保券提高約有二萬三千名左右的幼兒受惠，新設公幼據點十四處，相信對台南近年來每年都發生熱門據點的公幼「搶破頭」的情況，稍有紓解。

對很多年輕父母來說，一年可以多一點政府補助，不論是讓小孩進入學費較低的公幼，或是政府的教育券額度增加而減輕小朋友的就學支出，都是一大福音，尤其是現在少子化嚴重，減輕年輕上班族雙親的壓力，也可以提高生子的意願。

部分議員及民眾一直對於相關預算質疑「本預算可以支應未必要加稅」，但事實上房屋稅已經是多年應加未加，而且台南財政困難，如果從本預算支應，恐怕也難免只有舉債一途，對市政發展未必有好處。

隨著市府明年度總預算出爐，或許市民會覺得明年的房屋稅要多負擔一點，但如果再審視這些錢拿去做了什麼用途？是不是對市民有利？對市政有利？相信應該就會平心靜氣，沒有爭議了。（記者唐在馨）

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