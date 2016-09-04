〈南部〉砸6億 鹽水溪橋拓寬至30米
2016-09-04
中央出錢 預定108年完工
〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資近六億元的鹽水溪橋改建工程，昨日舉行動工典禮，原橋面寬十八公尺將拓寬到卅公尺，長度二百一十二公尺，經費由中央全額負擔，預定一○八年二月完工。
市長賴清德主持動工典禮，他感謝公路總局西濱南工處長賴明煌，對南市重大建設支持，並表示鹽水溪橋是南市重要通道，原橋面僅十八米，常造成交通壅塞，地方頻頻反映，經地方與中央民代合力爭取後，原規劃拓寬廿四公尺，但考量銜接海佃路路寬卅公尺，獲同意採橋寬卅公尺設計。
鹽水溪橋橋齡已逾卅八年，是雲嘉南地區及安南區進出市區重要聯絡橋樑，但近年因交通流量大，每到上下班時間總是車水馬龍。
市府表示，改建總預算五．八億元，其中工程費五億元、用地費八千萬元，全部由中央負擔，未來完工後將可改善北區及安南區間鹽水溪橋的交通路網，並且一併提高橋樑防洪暨耐震能力，解決老舊橋樑問題。
動工典禮，立委陳亭妃、葉宜津及市議員王錦德、郭清華與地方里長等人到場，祝福工程順利，造福地方。
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砸6億 鹽水溪橋拓寬至30米
中央出錢 預定108年完工耗資近六億元的鹽水溪橋改建工程，昨日舉行動工典禮，原橋面寬十八公尺將拓寬到卅公尺，長度二百一十二公尺，經費由中央全…
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