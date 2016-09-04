| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉砸6億 鹽水溪橋拓寬至30米

2016-09-04

中央出錢 預定108年完工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資近六億元的鹽水溪橋改建工程，昨日舉行動工典禮，原橋面寬十八公尺將拓寬到卅公尺，長度二百一十二公尺，經費由中央全額負擔，預定一○八年二月完工。

市長賴清德主持動工典禮，他感謝公路總局西濱南工處長賴明煌，對南市重大建設支持，並表示鹽水溪橋是南市重要通道，原橋面僅十八米，常造成交通壅塞，地方頻頻反映，經地方與中央民代合力爭取後，原規劃拓寬廿四公尺，但考量銜接海佃路路寬卅公尺，獲同意採橋寬卅公尺設計。

鹽水溪橋橋齡已逾卅八年，是雲嘉南地區及安南區進出市區重要聯絡橋樑，但近年因交通流量大，每到上下班時間總是車水馬龍。

市府表示，改建總預算五．八億元，其中工程費五億元、用地費八千萬元，全部由中央負擔，未來完工後將可改善北區及安南區間鹽水溪橋的交通路網，並且一併提高橋樑防洪暨耐震能力，解決老舊橋樑問題。

動工典禮，立委陳亭妃、葉宜津及市議員王錦德、郭清華與地方里長等人到場，祝福工程順利，造福地方。

廣告
  • 鹽水溪橋改建工程，昨日動工典禮。（記者洪瑞琴攝）

    鹽水溪橋改建工程，昨日動工典禮。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
砸6億 鹽水溪橋拓寬至30米

中央出錢 預定108年完工耗資近六億元的鹽水溪橋改建工程，昨日舉行動工典禮，原橋面寬十八公尺將拓寬到卅公尺，長度二百一十二公尺，經費由中央全…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：〈南部〉砸6億 鹽水溪橋拓寬至30米


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.