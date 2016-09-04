〈南部〉綠讚聲 藍批不能當加稅理由
2016-09-04
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南幼教社福政策釋出利多，朝野看法不一，民進黨議員讚聲，有助提高台南幼教環境水準，但國民黨議員則反譏，不能本末倒置，拿來當作房屋稅加稅的理由。
市議員邱莉莉認為，房屋稅是地方稅，稅收用途的運用方式，若能讓市民直接有感，將有助減少課稅對象的反彈，而台南囿於財政規模，公幼不足和城鄉失衡的問題長期存在，現市府能把新增稅收直接回應市民迫切需求事務，除可做為地方政府推動財政紀律的表率，稅收所創造的效益也相當明顯。
市議員林宜瑾也表示，市府加碼幼教社福，顯見重視目前軟硬體缺乏問題，回應市民期待與需求，增設公幼據點與提高教保券補助之外，長遠目標應落實幼兒教育公共化，公私幼比例提高至五比五，以目前私幼就讀經費一年至少六、七萬元而言，三萬元補助仍屬杯水車薪。
國民黨議員蔡淑惠則表示，照顧幼教福利固然是好，但市府不能拿來當作房屋稅提高理由，社福照顧政策本就是市府該做的事，今天大家不反對調整房屋稅及提高幼教福利，爭執的是為何以一紙行政公告就追溯自九十年七月以後房子都調高，以前沒有房屋稅稅收增加，市府財政窘困，還不是大手筆補助老人假牙經費，市府以增加幼教社福理由，誤導房屋稅追溯合理化之嫌。
家有三歲幼兒的黃媽媽表示，私幼一年費用至少七、八萬元，提高教保券補助金額不無小補，減輕家長負擔，但是現金補貼難取代公共托育中心，希望南市未來有公托中心。
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