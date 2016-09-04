〈南部〉房屋稅增14億 優先改善幼教
4.5億經費 新增14公幼據點、加碼教保券
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南明年房屋稅提高，稅收增加約十四．五億元，這筆經費優先用在幼兒教育，占約四．五億元，將新增十四個公幼據點，也補助二至四歲，就讀私立幼兒園幼童每年教保券從一萬元提高至三萬元，解決年輕父母們教育負擔。
市府完成一○六年歲入預算編列，今年因調整房屋稅率，明年度歲入增加約十四億五千四百萬元。市長賴清德表示，基於「取之市民、用於市民」的立場，除了將增加稅金收入規劃新建道路及公園等基礎建設外，並優先將預算運用在改善幼兒教育環境上。
賴清德指出，縣市合併以來，雖然持續增加公幼據點，但礙於財政，供應數無法趕上需求，這幾年來，每到新生就學期間，公立幼兒園所總是人滿為患，幾乎都要透過抽籤才能決定入園順序，部分熱門地區，甚至出現報名人數是招收人數好幾倍的情況。
賴清德表示，為了解決年輕父母殷切需求，將運用這筆預算，新增十四個據點，並逐步努力，希望達到公私立幼兒園四比六的比例。
此外，對選擇私幼，或還是無法進入公幼，也補助二至四歲，就讀私立幼兒園幼童每年三萬元教保券，賴清德表示，「繳納的稅金，用以投資下一代，換個角度看，其實還是回流到市民身上，相信會獲得大家支持。」
教育局表示，教保券提高約有二萬三千名左右的幼兒受惠，新設公幼據點十四處，兩大項幼兒教育政策經費四．五億元。
教育局表示，目前公幼設施，專設幼兒園有十七所，國小附幼有一百六十五所，新增公幼據點，將會評估供需情況，附設在國小或增班，或是利用國中閒置空間附設公幼，將會進一步盤點調查，例如東區、北區、永康區等熱切反映學區都是重點，將於一○六學年度上路開辦。
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標題：〈南部〉房屋稅增14億 優先改善幼教
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