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〈南部〉南部唯一 壽山入選十大林蔭步道

2016-09-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一項全台十大林蔭步道的網路大數據分析評選，高雄壽山步道為南部唯一入榜者，高市觀光局建議遊客可規劃一日行程。

《DailyView網路溫度計》最近透過大數據關鍵引擎統計，全台十大林蔭步道的前九名都在中北部，高雄壽山步道勉強擠入第十名，也是南部唯一上榜者。

高市觀光局長曾姿雯說，壽山步道位於壽山自然公園內，過去長期是軍事保護區，未遭受人為破壞，保有天然林相及特殊石灰岩地形景觀，生態豐富。

曾姿雯強調，壽山標高三百五十五公尺，壽山步道提供怕太陽曬、又想欣賞多樣動植物的優質休憩選擇。

觀光局建議遊客可安排一天行程，早上沿壽山步道健行，吸收芬多精；中午到壽山動物園用餐，與動物有約；下午到英國打狗領事館喝下午茶，再搭渡輪到旗津欣賞夕陽美景；晚上可選擇到愛河搭乘貢多拉船，從早到晚體驗高雄之美。

山友則提醒，攀登壽山步道時，最好別攜帶食物或袋子，否則會讓獼猴以為裡面有吃的，上前爭搶。

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  • 壽山步道擁有特殊石灰岩地形景觀。（記者葛祐豪攝）

    壽山步道擁有特殊石灰岩地形景觀。（記者葛祐豪攝）

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