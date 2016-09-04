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〈南部〉新光停車場又淹 高市府擬暫停收費

2016-09-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄展覽館旁公有新光停車場，因豪大雨而再度大淹水，交通局昨趕緊抽水，強調場地依舊泥濘，會考慮暫停收費。

新光停車場上月曾因一場暴雨大淹水，隔天出大太陽，仍有一半面積泡在水裡，被民眾批評︰「都可開鴨子船了！」

交通局表示，為因應高雄展覽館展覽期間停車需求，向中油無償借用新光停車場三年，即一○四年四月至一○七年五月；東側可停放三十一輛大型遊覽車、四八六輛小型車，西側可停放三一二輛小型車。

由於中油目前正在新光停車場進行土污整治，加上停車場無排水設施，每逢大雨必淹，二日的豪大雨造成排水不及，經派員進場抽水，西側昨已可停車，但東側大部分區域仍無法停車。

交通局強調，除了抽水，近期將以簡易排水明溝方式疏導積水；未來待中油完成土污整治後，將評估進行全面排水設施及鋪面重鋪，徹底解決新光停車場水患之苦。

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  • 新光停車場再度因大雨淹水，昨天積水未退，交通局趕緊抽水。（記者葛祐豪攝）

    新光停車場再度因大雨淹水，昨天積水未退，交通局趕緊抽水。（記者葛祐豪攝）

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