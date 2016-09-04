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〈南部〉《觀察筆記》以偏概全

2016-09-04

治水的努力，淹沒在他的口水中。

高雄的瞬間豪雨遇上大潮，愛河沿線原本重力流區域無法宣洩以及各沿岸抽水站全力運轉也不及排除積水。

都下在市區的雨，讓人很有感觸，憂心那一年謝長廷執政的超大豪雨再現，官員和市民都嚴陣以待。

但是，那個報氣象的卻說高雄得了大腸癌，只是一場雨就淹得烏七八糟。

高雄這座城市也許不得他的緣，更或者因為是綠色當家，所以罵很凶。然而，他有親臨這場雨嗎？知道雷聲不停地轟隆，大水像灌的一樣，人孔蓋冒水，為什麼？因為水多到爆開，報氣象的若在現場也會如高雄人神經繃緊緊吧？

以為，大而久的落雨，加上大潮，報氣象的會曉得勢在必淹，會同情高雄。不料，竟是批評高雄得了大腸癌，下水道不通。

靠天吃飯的應該豁達，有順天應人的宏觀，是大氣，不會量小。

現在看來並非都是這樣，也有特例，高雄不就連夜雨又碰上屋漏，濺了一頭髒水。

他在遙遠天龍國看急降雨的高雄，看見自己眼睛裡的陰沉昏暗吧！（資深記者黃明裕）

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