〈南部〉騎老鐵馬叫賣饅頭 眷村味再現

2016-09-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕保存眷村文化不只建築文物，還有記憶中的味道，一群屏東眷村子弟發起「流浪。有好食」行動，昨天起每逢週六，騎老鐵馬上街賣眷村長輩手工製作的包子、饅頭、豆沙包，將持續一年。

屏東市青島街、中山路、勝利路一帶的眷村，隨著政府改建政策推動，民間也掀起保存眷村文化的浪潮，除了力促保存建物與文物，眷村二、三代也盼重現早年的生活經驗，讓更多民眾了解這段曾經存在的歷史。

眷村子弟葉慶元、陳本康、程正方表示，「包子、饅頭、豆沙包」的叫賣聲，是過去生活很重要的一部分，因此最近特別找來老鐵馬，訂製放在鐵馬上的大木箱，每週六輪流由志工載著包子饅頭，沿青島街、勝利路一帶的眷村文化園區叫賣，他們也歡迎有興趣的民眾當志工，加入叫賣包子的行列。

開賣儀式昨天上午在將軍之屋舉行，邀請九十歲的「王伯伯」王志善，示範他從十九歲起做到現在的包子、饅頭、朝牌餅、白糖酥餅等；縣議員蔣月惠等人也到場支持，許多路過民眾發現，停下來搶購，直說「好久沒有吃到鐵馬賣的饅頭了！」。

「流浪。有好食」行動的販賣利潤，將做為發展眷村文化基金，沒有賣完的饅頭、包子等，也會轉贈社福機構。