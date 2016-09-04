〈南部〉前日大雨昨大潮 林邊積水封路
2016-09-04
〔記者陳彥廷／屏東報導〕前天屏東沿海降下大雨，省道台十七線延線多處路段封閉，而昨天逢大潮，林邊磘仔口橋與台十七線交叉路口，因積水又一度封路。
台十七線昨天白天僅剩磘仔口橋與台十七線交叉路口封路，疑因上游水量過多，加上大潮海水位較高，雖然昨天東港、林邊幾乎未下雨，但該路口反而積起至少廿公分深的積水，公路單位昨天封路，封路範圍從南邊的林邊交流道到北邊大鵬灣環灣道路北側鵬管處出口處。
九月一日傍晚枋山村傳出陳姓男子疑似落海失蹤，但前兩天搜尋皆未果，昨天義消岸巡等持續在黃金七十二小時內搜尋，但受大潮及雨水影響致能見度極低，海邊湧起陣陣大浪，到場支援的威鯨救難協會仍無法下潛搜救，消防人員出動橡皮艇搜救，其餘約五十人則於枋山村岸際不斷搜索。
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