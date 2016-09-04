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受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
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〈南部〉屏東連日豪雨 路多坑洞行車險

2016-09-04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地區連日豪雨，造成屏東市民生路、台廿七線萬丹鄉中興路口多處道路坑坑洞洞，工務單位獲報昨天已在現場設立三角錐，將等到天晴時再進行填補，提醒駕駛人行經這些路段時要多加小心。

屏東縣從九月二日下起豪雨，昨天雨勢已經明顯減緩，東港鎮兩天的累積雨量達三百卅六毫米居全國之冠，新園鄉、崁頂鄉、獅子鄉、林邊鄉的累積雨量也超過三百毫米。

天晴才能填補 先放三角錐示警

前天下起傾盆大雨時，屏東多處鄉鎮都發生積水封路，昨天雨勢稍歇，雖然不再有大範圍積水，但多處路面卻出現大小坑洞，尤其屏東市民生路屏東大學路段出現許多坑洞，行車險象環生，屏東市公所獲報立即派員前往勘查，並在坑洞處放上三角錐警告，避免車輛撞上去。

市公所表示，路面的坑洞如果在下雨時填補，黏著力變差，很快又會變成坑洞，因此需等到天氣轉晴時再進行填補，暫時只能在有坑洞的地區放上三角錐，未來幾天天氣仍不穩定，駕駛人要多注意小心。

台27線萬丹中興路口 一度下陷

另外，台廿七線萬丹鄉中興路段因為台電施工後暫時封層，大雨造成地基鬆軟而有下陷情況，經通報鄉公所後已通知承包商再重新封層，但駕駛人行經該路段時還是要多加謹慎慢行。

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  • 屏東大雨造成路面坑坑洞洞，工務單位放置三角錐提醒駕駛人。（記者葉永騫攝）

    屏東大雨造成路面坑坑洞洞，工務單位放置三角錐提醒駕駛人。（記者葉永騫攝）

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標題：〈南部〉屏東連日豪雨 路多坑洞行車險


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