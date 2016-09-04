〈南部〉有機黑豆遇雨 號召採收志工
2016-09-04
〔記者王秀亭／關山報導〕台東縣關山鎮電光里推動有機耕作，農友陳真意首度嘗試栽種一甲有機黑豆，卻因八月初持續降雨，造成部分豆莢倒伏萎凋，雨後加速雜草蔓延，無法機械收成，擔憂所有努力歸零，里長潘寶瑩及喜願行、東豐有機農場發起農事戰鬥營，要號召採收志工，一起到電光里幫農友克服採收困境。
潘寶瑩表示，電光里近年來逐漸建立友善土地觀念，三年前從兩分農地開啟有機耕作，卻因不懂行銷，也缺乏銷售管道，里民們有心卻無力，去年起慈心、東風有機農場及喜願行陸續進入電光里輔導，契作收購，讓有機耕作面積倍增，以稻田為例，從兩分擴展到六甲地，梅樹、咖啡樹也超過半數。
陳真意說，第一次種黑豆，栽種前期頻遭野兔覓食，犧牲睡眠顧作物，到了七月黑豆田生機盎然，幸運躲過尼伯特強風，原以為收成豐碩，八月初妮妲颱風外圍環流連續降雨多日，旱作的黑豆受不了過度潮濕，部分過熟、爛掉，甚至未成熟，加上雨後雜草迅速生長，只能靠人力揀選，勉強採收。
潘寶瑩說，看著陳真意一臉愁苦，擔心契作單位不收，連續幾個月的心血泡湯，即使願意收購，靠一己之力人工採收，最後也只能「望田興嘆」，於是向喜願及東風有機提出「喜願農事戰鬥營」的想法，希望有志工來協助農友。
喜願行總監施明煌表示，是被電光里民守護土地的理念和想法感動，實地現勘後，發現電光地區有機耕作具高度潛力，應該被外界看到，因此發起為期三天的農事戰鬥營，也讓參與者了解有機生產的困境，歡迎向喜願行報名，人工採收時間為九月九日至十一日，相關細節可上臉書「喜願大豆特工隊」查詢。
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