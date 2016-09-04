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〈南部〉迦納兒童文學專家 分享西非故事

2016-09-04

〔記者張存薇／台東報導〕非洲的孩子聽什麼故事？台東生活美學館昨天舉辦「非洲童書閱讀及新書發表」，邀請西非迦納兒童文學專家阿科絲到場分享，透過花蓮縣天步文化藝術基金會引進五本繪本作家梅沙克‧阿薩爾作品，帶領台東孩子看見大海那一邊的世界。

花蓮縣天步文化藝術基金會指出，這套童書包括《塔瓦出海記》、《阿蘇的呼喚》、《克瓦喬和小黃銅人的祕密》、《友誼之鼓》、《獨木舟的故事》，有兩本創作與海洋有關，也有講和平、友誼等普世價值。

這套童書花了近三年時間完成翻譯與電子書，電子書另有阿美族語、印尼語與手語等版本，希望語言沒有障礙，讓更多原住民、新住民都能認識不一樣的拉近台灣與大海另一端的距離。

坐三天飛機才到台灣，阿科絲說，很開心能把西非的故事分享給更多人，也希望透過交流，讓地球上的人們更能緊密結合。

台東大學兒童文學研究所長游珮芸表示，台灣的童書繪本多來自歐美或其他主流國家，孩子可能沒有機會接觸到其他角落的故事，透過引進更多國家的創作，也能拉近各國間的距離。

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  • 西非迦納兒童文學專家阿科絲，透過花蓮縣天步文化藝術基金會引進五本繪本作家梅沙克‧阿薩爾作品，帶領台東孩子看見大海那一邊的世界。（記者張存薇攝）

    西非迦納兒童文學專家阿科絲，透過花蓮縣天步文化藝術基金會引進五本繪本作家梅沙克‧阿薩爾作品，帶領台東孩子看見大海那一邊的世界。（記者張存薇攝）

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