〈台北都會〉台灣月琴民謠祭 北投溫博館登場

2016-09-04

邀請87歲素人曾鳳麗現場彩繪

〔記者梁珮綺／台北報導〕台灣月琴民謠祭今年邁入第六年，昨在北投溫泉博物館拉開序幕，有別於去年找來台灣家將面師黃志偉、日本青森傳統藝能傳承師五十嵐清勇在月琴上彩繪台灣家將臉譜、青森睡魔祭圖騰，今年邀請高齡八十七歲素人曾鳳麗現場彩繪，並在現場展出其圖畫、藝術品，雖然早上天公不作美，飄起毛毛細雨，仍無損現場民眾熱情，多人排隊要進入溫博館一睹究竟。

台灣月琴民謠祭自二○一一年起在北投溫博館舉辦後，年年獲廣大回響，除表演活動外，還有靜態的彩繪裝置展，今年邀請曾鳳麗為月琴「增添風情」，曾鳳麗一年前開始投入創作，題材以生活常見的花鳥蟲魚為主，色彩繽紛、童趣洋溢，這次在現場展出繪製的廿二支月琴，尤其是一樓大浴池難得注滿水，上方掛有印製曾鳳麗花鳥作品的大片雪紡紗，池面上則放置一支繪有蓮花圖案的月琴，在溫博館內呈現另種美景。

10月2日前每週六中午辦講座

月琴廣泛使用於歌仔戲、車鼓、南管、北管等台灣傳統表演藝術，為台灣的國民樂器，台灣月琴協會創辦人陳明章表示，透過相關藝術展、講唱會、戶外音樂會等各種形式，要唱出台灣這塊土地的生命力。

台灣月琴民謠祭今起舉辦至十月二日，每週六中午固定舉辦月琴民謠講座、晚上則有月琴講唱會，而十月一日、二日的閉幕音樂會更邀請國寶級藝術大師楊秀卿、廖瓊枝、莊進財等人及日本三味線演奏團體「和三弦會」演奏。