〈台北都會〉柯P揭牌823公園 議員讚「最感動致詞」

2016-09-04

〔記者郭逸／台北報導〕昨天軍人節，台北市長柯文哲參加八二三砲戰公園紀念碑揭幕儀式，將北安公園更名為八二三紀念公園，柯致詞提到「歷史就是歷史」，讓曾經在市議會諷刺「柯皇帝」的國民黨市議員厲耿桂芳一改平常激動情緒，盛讚柯的致詞「最感動、最正常」。

北安公園更名 柯稱「歷史就是歷史」

全台各縣市幾乎都有八二三紀念公園，唯獨北市缺席，八二三戰役戰友協會和市議會促成，將北安公園更名為「八二三砲戰紀念公園」。台北市工務局表示，園內放置國防部提供的兩組戰時火砲，結合當地忠烈祠、海軍總部，串聯未來的七海園區，成為北市重要的國防教育、觀光及文化重點。

柯文哲致詞時先稱讚工務局效率高，再提到八二三砲戰紀念公園成立過程，是因為厲耿桂芳有一次到自己的辦公室說，八二三砲戰的士兵八十％講閩南話，並不是「外省人的戰爭」，他聽完覺得很有道理，認定八二三砲戰是一場台灣的戰爭，所以要設置公園。

柯文哲感嘆，歷史就是歷史，有些歷史覺得光榮、與有榮焉，也有些歷史令人悲傷，但都是我們過去的一部分，八二三砲戰是台海最後一場戰爭，給了台灣長久和平，不管哪一部分的歷史，「我們都要尊重它」。

列席的厲耿桂芳致詞時，指柯文哲的言論令人感動，更是柯上任以來「最正常」的一次發言；她希望北市建設八二三砲戰紀念公園後，民眾會更感念參與戰爭的軍人，因為軍人的付出，台灣才有經濟發展的基礎，成為亞洲四小龍之一。