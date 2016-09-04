〈台北都會〉自備飲料杯 僅一成消費者響應
〔記者謝佳君／台北報導〕北市府推禁用一次性免洗餐具，環保話題獲關注，不過環保署民國一百年起實施飲料杯回收獎勵，要求業者提供優惠措施，鼓勵民眾自備飲料杯，北市一○二年至一○五年七月，平均每間店家每日民眾自備飲料杯僅從十杯小幅增加至約廿三杯，雖然增加一倍，但仍有相當大的成長空間。
每間店家 每日10杯增至23杯
為減少環境污染，環保署要求連鎖便利商店、速食店及飲料店，必須提供民眾自備飲料杯的優惠措施，可採現金回饋、集點優惠或飲料加量不加價。像是便利商店幾乎都採飲品折價，不少速食店也推集點優惠。
但北市環保局統計一○二年至一○五年七月，每年列管家數從兩千五百多家至兩千九百多家不等，根據業者提供資料，總計全市每天民眾自備飲料杯數從一○二年的兩萬八千多杯增加至一○五年的六萬一千多杯，平均每間店每日自備飲料杯從九．九杯增至廿三．五杯。
儘管成長幅度達一倍以上，但假設每間店每日賣出兩百杯飲料，也僅一成多消費者自備飲料杯；環保局仍肯定政策推動成效，指民眾環保意識抬頭，也響應北市禁用一次性免洗餐具上路，讓既有政策持續推廣。
各業者都祭優惠措施
以各業者的優惠措施來看，星巴克祭出民眾自備飲料杯可享十元折扣，業者統計今年截至七月，全台門市平均每月卅五萬人次自備飲料杯，較去年同期成長近兩倍。統一超商提供一至兩元折扣，平均每月五十萬人次自備杯子。
麥當勞則是自備飲料杯可獲一點，集滿五點可兌換卅元商品，去年發出十四萬三千張集點卡，相當於約七十一萬五千杯次。而今年截至八月已發出十一萬張集點卡，業者估計至年底可較去年成長廿五％，發出十八萬張，相當於九十萬自備飲料杯次。
市民梁小姐表示，由於星巴克有自家販售的環保杯，且自備飲料杯可享十元折價，以她每週至星巴克消費兩次，一個月下來可享八十元折價，幾乎可以再買一杯一百一十元的拿鐵，因此誘因滿大。不過對於久久才買一次飲料的黃小姐來說，一般飲料店折扣不多，還得自備杯子頗麻煩，因此寧可少省幾塊錢，使用一次性飲料杯方便就好。
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