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〈台北都會〉蘆洲參與式預算六提案 市民票選

2016-09-04

〔記者葉冠妤／新北報導〕首創以社會福利為主題的參與式預算，昨在蘆洲正式提出，日後將在蘆洲示範執行。六個社團針對銀髮長輩、弱勢學童、單親、身障者等提出六項服務方案，預計於十一月六日投票，年滿十五歲的市民可做主選出前三名，明年起執行。

參加這次參與式預算的六個社團分別是準提養生氣功協會、蘆洲區愛兒身心障礙協會、新北市真善美獅子會、新北市婦女二度就業發展協會、蘆洲區太極拳協會和新北市音樂舞蹈促進會，提出方案涵蓋老人、身障、弱勢家庭、婦女及青少年。

新北市社會局長張錦麗表示，參與式預算是新北的重要政策，主要由政府撥一部分經費，由市民當家，透過民間社團的參與培力，由民眾提案、審議，最後投票選出最想做的事。而這次經費則是議員陳幸進的建議基層建設經費，並交由蘆荻社大執行。

新北高中高三生李秉儒，這次和同學一起擔任「民眾審議員」，他說自己在參與過程中，體認到民主的真諦。蘆荻社大主任李易昆則表示，今年為了擴大參與，只要年滿十五歲以上、在新北市居住、就業、就學、設籍者，都能投票。

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  • 6大社團提出服務方案， 其中養生氣功協會提出的是協助長輩保健。（新北市社會局提供）

    6大社團提出服務方案， 其中養生氣功協會提出的是協助長輩保健。（新北市社會局提供）

  • 4名新北高中的學生擔任民眾審議員，學習如何設計、進行參與式預算，圖中為社會局長張錦麗。（新北市社會局提供）

    4名新北高中的學生擔任民眾審議員，學習如何設計、進行參與式預算，圖中為社會局長張錦麗。（新北市社會局提供）

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蘆洲參與式預算六提案 市民票選

首創以社會福利為主題的參與式預算，昨在蘆洲正式提出，日後將在蘆洲示範執行。六個社團針對銀髮長輩、弱勢學童、單親、身障者等提出六項服務方案，預…

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