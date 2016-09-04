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〈台北都會〉三重重新路、新莊中正路 也要跨區統一命名

2016-09-04

〔記者李雅雯／新北報導〕三重區重新路、新莊區中正路位在同條路上，民政局以「一路多名」考量，醞釀跨區統一路名。市議員李坤城認為，筆直道路有兩個路名，恰好是行政區的分界，市區主要幹道名字汰換，徒增在地居民、警消人員的困擾。

重新大道、台北大道2選項

三重區重新路、新莊區中正路全長十一．一公里，民政局提出兩個命名選項分別為「重新大道」、「台北大道」，將會發出兩萬三千五百廿五份問卷調查表了解居民看法，倘若通過更名，門牌汰換數量也大致相符該數字。

李坤城認為，該條筆直道路的兩個路名，也恰是三重區、新莊區分界，區別性高，根本沒有更名的必要；若是更動，警消人員反倒需要重新適應新的地址，民政局從提案開始就是在浪費資源，浪費時間、人力。

民政局戶政科長顏耀明表示，因應一路多名才會醞釀更名，預計十月中旬回收居民意見。

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  • 三重區重新路、新莊區中正路相接在同條道路上，民政局醞釀重新命名。（記者李雅雯攝）

    三重區重新路、新莊區中正路相接在同條道路上，民政局醞釀重新命名。（記者李雅雯攝）

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