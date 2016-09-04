〈台北都會〉路燈螺栓藏殺機 加裝螺帽進度慢
廿九區只有十三區全數完成裝設
〔記者何玉華／新北報導〕去年初，台中一名兩歲男童遭交通號誌基座突出的螺栓插入後腦，送醫不治，其他縣市也有民眾發生交通事故或意外跌倒，撞擊螺栓受重傷的憾事，新北市交通號誌桿都已加裝螺帽，但路燈桿加裝螺帽還待加強，市議員李倩萍說，廿九區只有十三區路燈桿全數裝設螺帽，泡湯熱門的烏來卻掛零，人口密集的三重也只有廿二％的達成率。
養工處：年底前全數換裝完成
新北市政府養護工程處處長林茂盛表示，目前螺帽加裝整體完成率是七十四％，預計年底前全數換裝完成。針對部分人口密集區或有民意反映，會要求廠商評估優先處理；部分加裝率偏低的行政區，會請公所協助了解重點路段，必要時可提前至九月施作。
林茂盛說，一○三年十月推動「新北市徵求民間參與節能路燈換裝暨維護案（PFI專案）」，以大漢溪為界分南北區，南區路燈委託光寶電子、北區委託台達電換裝節能的LED燈，已在去年十月全面換裝完畢；第二年要求執行路燈基座加裝螺帽，市府整體管控進度在今年底前完成。
號誌桿均完成 議員：燈桿要加快
李倩萍指出，交通號誌桿基座螺栓早已全數加裝螺帽，路燈基座卻還有區域掛零，溪南的板橋、中和達成率不到六成，新店四成一，冬天泡湯熱門的烏來更是毫無進度，平溪也僅改善兩座；溪北的三重區，人口密集，達成率也只有約兩成二，讓人不解執行的優先順序。
李倩萍說，都會區道路車水馬龍，路燈基座暗藏風險必須重視，現在又很多人低頭滑手機，難保在人行道上不會意外踢到。她認為，加裝螺帽的工程難度不高，市府應該加速改善重要道路的燈座，盡可能提早全面加裝，降低風險。
市議員陳永福說，萬一機車發生事故摔倒，騎士撞到突出的螺栓，後果不堪設想，對有危害百姓生命安全的問題，市府應該以最短的時間改善，不是只發包給一個包商，讓他全部負責，不如多切割幾個區塊施作，縮短時間。
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