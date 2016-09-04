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〈北部〉徘徊前女友家還打警 健身教練判拘

2016-09-04

〔記者王駿杰／新竹報導〕健身教練劉姓男子無法接受陳姓女友分手，今年5月凌晨至陳女家附近徘徊，想要挽回感情，陳女發現劉男形跡鬼祟，害怕報警；3名員警到場規勸，劉男竟毆傷他們，新竹地院依妨害公務罪判處拘役50天。

拘役50天 可易科罰金5萬

法官調查，劉男是健身教練，身材壯碩，今年5月22日凌晨，前往陳女住處徘徊、躲藏，被陳女發現後報警。

3名員警到場勸離，劉男卻不聽勸，也不提供身分證供盤查，被帶回調查身分。未料劉男情緒激動，拳打腳踢，造成3名員警受傷，但最後仍被制伏送辦。

劉男供稱因陳女要求分手，到她住處意圖挽回；但陳女卻飽受驚嚇，向警方表示劉男佔有慾強，她只想好聚好散，不想復合。法官審酌後判處拘役50天，可易科罰金5萬元。

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