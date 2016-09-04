〈北部〉女稱父亡騙網友錢 爸出庭作證「沒死」
2016-09-04
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有詐欺前科的36歲賴姓女子在網路社群化名「唐恩加」，自稱是混血兒、實習醫師，魏姓男網友誤信上鉤，賴女謊稱爸爸死亡、家庭突遭變故、急需繳納學費等理由，前後騙走魏男15萬元即消失無蹤，魏男驚覺受騙報警逮人。賴女爸爸出庭證稱「我還沒死」並痛斥女兒不孝，桃園地院依詐欺罪判處她6個月徒刑。
網路假稱混血兒醫師
判決書指出，賴女101年6月在網路社群化名「唐恩加」，103年在網路上結識魏男，她佯稱是台、日混血兒，在新北市亞東醫院擔任實習醫師。
魏男指控說，幾次與賴女在網路上聊天，誤信對方是條件很好的女生，以為能有機會進一步交往。但兩人尚未見面時，賴女從103年3月到104年3月，1年來陸續以爸爸死亡、家庭突遭變故、急需繳納學費等理由，共向他借走15萬元。他在104年3月後察覺有異，多次逼問賴女，但對方卻神隱、失聯，他到網路搜尋「唐恩加」，根本沒資料也不是醫師。
詐男子15萬 判刑6月
警方根據魏男提供的資料追出賴女，她是詐欺慣犯，曾以相同手法詐騙另名男網友16萬元；也曾謊稱姊姊是空姐，可低價取得日本熱銷商品，經營網拍詐騙買家貨款，目前已在桃園女子監獄服刑。她向魏男佯稱爸爸死亡，但賴女爸爸出庭證稱「我還沒死啊」，怒斥女兒不孝、利用他騙錢。
對於詐騙魏男案，賴女出庭時表達歉意，因為在監所服刑，用監所內的工作金賠償魏男的損失，魏男也願意接受和解；法官指出，賴女有多次前科，考量她坦承犯行且與被害人達成和解，依詐欺罪判處6個月徒刑。
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