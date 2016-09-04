| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
受低壓帶影響 氣象局：中南部11縣市大雨特報 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉女稱父亡騙網友錢 爸出庭作證「沒死」

2016-09-04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有詐欺前科的36歲賴姓女子在網路社群化名「唐恩加」，自稱是混血兒、實習醫師，魏姓男網友誤信上鉤，賴女謊稱爸爸死亡、家庭突遭變故、急需繳納學費等理由，前後騙走魏男15萬元即消失無蹤，魏男驚覺受騙報警逮人。賴女爸爸出庭證稱「我還沒死」並痛斥女兒不孝，桃園地院依詐欺罪判處她6個月徒刑。

網路假稱混血兒醫師

判決書指出，賴女101年6月在網路社群化名「唐恩加」，103年在網路上結識魏男，她佯稱是台、日混血兒，在新北市亞東醫院擔任實習醫師。

魏男指控說，幾次與賴女在網路上聊天，誤信對方是條件很好的女生，以為能有機會進一步交往。但兩人尚未見面時，賴女從103年3月到104年3月，1年來陸續以爸爸死亡、家庭突遭變故、急需繳納學費等理由，共向他借走15萬元。他在104年3月後察覺有異，多次逼問賴女，但對方卻神隱、失聯，他到網路搜尋「唐恩加」，根本沒資料也不是醫師。

詐男子15萬 判刑6月

警方根據魏男提供的資料追出賴女，她是詐欺慣犯，曾以相同手法詐騙另名男網友16萬元；也曾謊稱姊姊是空姐，可低價取得日本熱銷商品，經營網拍詐騙買家貨款，目前已在桃園女子監獄服刑。她向魏男佯稱爸爸死亡，但賴女爸爸出庭證稱「我還沒死啊」，怒斥女兒不孝、利用他騙錢。

對於詐騙魏男案，賴女出庭時表達歉意，因為在監所服刑，用監所內的工作金賠償魏男的損失，魏男也願意接受和解；法官指出，賴女有多次前科，考量她坦承犯行且與被害人達成和解，依詐欺罪判處6個月徒刑。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時

苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄昨天上午突然故障，柵欄放下後警鈴響不停，超過一小時，適逢假日，二百多名白沙屯拱天宮進香客進退不得，台鐵搶修人員以無線電連絡確認通霄、後龍之間沒有班車通過後，人工拉起柵欄…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：〈北部〉女稱父亡騙網友錢 爸出庭作證「沒死」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.