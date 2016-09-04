〈北部〉龍潭送聖蹟 重現客家三獻禮

2016-09-04

〔記者李容萍／龍潭報導〕市府客家事務局昨在龍潭聖蹟亭舉辦「送聖蹟」祭典，行政院客委會主委李永得、市長鄭文燦及市府客家事務局長蔣絜安等人，率領老中青三代，重現昔日客家鄉親收集字紙到聖蹟亭焚化的儀式，以客家三獻禮進行「送聖蹟」。

鄭文燦指出，桃園市共有六座聖蹟亭，多分布於客家庄，反映客家鄉親注重文化傳承，建立聚落後就帶來聖蹟信仰，並興起晴耕雨讀的優良傳統；「浪漫台三線計畫」的起點就在龍潭，他建議客委會研議在龍潭行政園區設置「浪漫台三線計畫專案辦公室」，共同推動客家事務。

龍潭聖蹟亭在清朝光緒元年創建，日治時期改建成三進院，採三磚石造、規模宏偉，格局完整、石雕精美，歷代修建碑文保存完整，以祭祀空間為設計，在全國一百餘座聖蹟亭中，龍潭聖蹟亭是少數仍以三獻禮維持「送聖蹟」祭儀的。

蔣絜安說，「送聖蹟」祭典強調「敬字惜紙」及「保存科儀」特色，客家鄉親早年對書寫文字的紙張非常尊敬愛惜，會將寫過的紙張集中，有汙損的紙張先洗淨曬乾後才焚化，字紙灰燼在特定日子舉行隆重祭典恭請河神送往大海，完成儀式。

今年儀式邀請在地耆老古雲添擔任主祭，交通大學客家文化學院教授羅烈師、以往民間主辦送聖蹟儀式的五大家族之一的古雲浪等人，分別擔任通贊引唱，樂生由國小學童擔任，讓祭儀更具教育傳承意涵。