〈中部〉石仙姑洗衣窟水源地疑蓋廁所 民憂污染

2016-09-04

東汴國小附近飲用、洗衣水源

〔記者陳建志／太平報導〕太平區東汴里石仙姑洗衣窟，不但是東汴國小師生和附近民眾飲用水源，也是民眾多年來洗衣的地方，深具歷史文化意涵，但近日傳出賴姓地主要在上面蓋廁所，民眾憂心飲用水源遭污染，向市議員張玉嬿陳情，市府都發局初步認定屬違建，地方則希望將該處提報文化資產保存，讓文化、生態永續。

地方將爭取提報文化資產保存

市議員張玉嬿說，東汴里山田路八十巷旁的石仙姑洗衣窟是當地民眾共同的記憶，自己小時候也曾和家人到這裡洗衣服，裡面魚蝦滿佈生態良好，但近日地主在水源上興建磚造水泥房屋，民眾向她陳情，地主要在這裡蓋廁所，憂心水源遭污染，並讓具有歷史文化意涵的洗衣窟化為烏有，將爭取區公所提報文化資產保存，也希望和地主繼續溝通，共創雙贏。

東汴福祿宮主委徐玉堂則說，這裡水質清澈，民眾從日治時代就在石仙姑洗衣窟取水飲用、洗衣，目前附近就有四、五十個抽水馬達取水，是附近五十戶民眾和東汴國小師生重要飲用水源，若興建廁所將污染水源。

賴姓地主昨天氣憤表示，這裡是他私人土地，強調只是要重建一旁壞掉的工具間，是合法使用並非違建，駁斥蓋廁所說法是以訛傳訛，並說家裡泡茶的水也是從這裡取用，不可能污染水源，該處將「維持現狀」繼續讓大家取水，但如果民眾有疑慮擔心受污染，歡迎不要在這裡取水。

都發局初步認定建物屬違建

都發局都市修復工程科朱文彬科長表示，派人到場初步勘查，認定是正在興建中，沒有請照的違建，不過仍須比對地籍等資料做最後確認，至於是否符合農用資材室等相關規定，須農業局進一步確認；太平區公所表示，石仙姑洗衣窟原本即是公所調查欲保存地景，會依程序進行評估、認定。