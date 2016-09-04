〈中部〉石仙姑洗衣窟水源地疑蓋廁所 民憂污染
東汴國小附近飲用、洗衣水源
〔記者陳建志／太平報導〕太平區東汴里石仙姑洗衣窟，不但是東汴國小師生和附近民眾飲用水源，也是民眾多年來洗衣的地方，深具歷史文化意涵，但近日傳出賴姓地主要在上面蓋廁所，民眾憂心飲用水源遭污染，向市議員張玉嬿陳情，市府都發局初步認定屬違建，地方則希望將該處提報文化資產保存，讓文化、生態永續。
地方將爭取提報文化資產保存
市議員張玉嬿說，東汴里山田路八十巷旁的石仙姑洗衣窟是當地民眾共同的記憶，自己小時候也曾和家人到這裡洗衣服，裡面魚蝦滿佈生態良好，但近日地主在水源上興建磚造水泥房屋，民眾向她陳情，地主要在這裡蓋廁所，憂心水源遭污染，並讓具有歷史文化意涵的洗衣窟化為烏有，將爭取區公所提報文化資產保存，也希望和地主繼續溝通，共創雙贏。
東汴福祿宮主委徐玉堂則說，這裡水質清澈，民眾從日治時代就在石仙姑洗衣窟取水飲用、洗衣，目前附近就有四、五十個抽水馬達取水，是附近五十戶民眾和東汴國小師生重要飲用水源，若興建廁所將污染水源。
賴姓地主昨天氣憤表示，這裡是他私人土地，強調只是要重建一旁壞掉的工具間，是合法使用並非違建，駁斥蓋廁所說法是以訛傳訛，並說家裡泡茶的水也是從這裡取用，不可能污染水源，該處將「維持現狀」繼續讓大家取水，但如果民眾有疑慮擔心受污染，歡迎不要在這裡取水。
都發局初步認定建物屬違建
都發局都市修復工程科朱文彬科長表示，派人到場初步勘查，認定是正在興建中，沒有請照的違建，不過仍須比對地籍等資料做最後確認，至於是否符合農用資材室等相關規定，須農業局進一步確認；太平區公所表示，石仙姑洗衣窟原本即是公所調查欲保存地景，會依程序進行評估、認定。
看更多！請加入自由時報粉絲團
東汴國小附近飲用、洗衣水源太平區東汴里石仙姑洗衣窟，不但是東汴國小師生和附近民眾飲用水源，也是民眾多年來洗衣的地方，深具歷史文化意涵，但近日…
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 前女友們這樣說...
- 自由廣場》難怪黨國逃來台灣
- 入不敷出 168萬戶每月僅2.7萬可用
- 自由廣場》新政府小心被整碗捧去
- 英屬維京群島列茲卡疫區 旅遊警示升級
- 不等明年 吳總：陳琥本季上一軍
- 人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老
- 《港立法會今投票》中企「指示」員工 票投親北京候選人
- 杭州歐習會 提台灣議題
- 杭州歐習會 習：堅定維護南海主權
- 公車內自慰嚇壞女學生 男判拘役50日
- 國安局擬花2500萬 買全防彈總統座車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CIVIL PENSIONS: Young people’s groups voice their support for reform
- 《中信女子公開賽》盧曉晴9洞逆轉 冠軍留台灣
- F4三缺一 朱孝天大婚 吳建豪言承旭合體
- 余秉諺床戰2女 尬王瞳卡有FU
- 〈徵文大拼盤〉認真做家事的男人 最帥
- 與黨中央不同調 國民黨青年中常委支持年金改革
- 40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子
- 大法官、黨產會人選 律師質疑公器私用、近親繁殖
- 今明北部放晴 南台仍有局部大雨
- 出門上班被逮 通緝犯︰誰出賣我
- 夜市德州撲克賭場 女荷官嬌滴D
- 〈親子會客室〉接送孩子 別來去匆匆
- 探勘10年// 中油查德礦區 一半權益賣中資
- 不想重回傷心地／維冠大樓77地主 同意市府價購
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/3賽果）
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 偽造帳單 傑昇通信負責人父子被起訴
- 《芭蕾伶娜》舞動經典 「最美麗的天鵝」渴愛
- 小繆思 有害動物
- 【愛讀書】 《護家盟不萌？》
- 廖協發 台灣首名三百壯士
- 馬公惡少砸店 嗆房東少管閒事
- 謝凱特／時間拼圖
- 美女師外遇 老公挺她告名醫
- 陳沂挺古小偉 勇敢為同志發聲
- 假扶梯摸大腿 兩度偷襲判1年2月
- 亞洲柔道賽開幕 柯文哲盼台灣多摘牌
標題：〈中部〉石仙姑洗衣窟水源地疑蓋廁所 民憂污染
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email