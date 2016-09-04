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〈中部〉台中文學館 開館首週逾5000人次參觀

2016-09-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中文學館上月廿六日甫開館，開館首週即吸引逾五千人次參觀，文化局九月再推音樂饗宴輔以文學展，讓民眾多元感受文學味。

文化局指出，台中文學館六棟館舍包括有常設展區、主題餐飲區、研習講堂、主題展區、兒童文學區及行政區等，目前主題展區首場展覽推出楊逵特展，展期自八月廿六日起為期一年，展出楊逵的手稿、照片、大事紀等，並模擬設置楊逵的書房起居室，讓民眾更了解楊逵的生命與文學。

此外，也推出「我的初書時代—台中作家的第一本書」特展，展至九月底；至於常設一館介紹台中文學家及台中文學發展概況；常設二館主題為台中文學地景、文學旅行等；另有提供給幼兒閱讀天地的「兒童文學區」，民眾隨時到來均有文學活動可參觀。

文化局統計，台中文學館開館以來，吸引不少遊客到訪感受文風，除中部民眾外，甚至有人從台北特地南下感受文學，一週以來參觀就逾五千人次。

為延續開館熱潮，文化局九月將連續四週推出文學館開喜音樂會，邀請到獨立音樂圈的創作鬼才朱約信、聚焦社會議題及文學音樂創作歌手王信允，曾獲臺北藝穗節明日之星獎、創作題材多取自大自然及台灣土地的歌手張心柔等，在台中文學館老榕樹氣根成瀑景點前小舞台登場，讓民眾感受多元文學味。

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  • 台中文學館推出「我的初書時代｜台中作家的第一本書」特展。（記者蘇孟娟攝）

    台中文學館推出「我的初書時代｜台中作家的第一本書」特展。（記者蘇孟娟攝）

  • 台中文學館主題展區首場展覽推出普羅作家楊逵特展。 （記者蘇孟娟攝）

    台中文學館主題展區首場展覽推出普羅作家楊逵特展。 （記者蘇孟娟攝）

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