〈中部〉空污季 台電將延長機組歲修時間
2016-09-04
〔記者黃鐘山／台中報導〕大台中地區空氣品質去年頻傳紫爆，去年十一月台中火力發電廠首次應市府要求配合降載，空污減量比率達六．五％。立委何欣純三日說，台電未來除了配合降載外，也將在空污嚴重的季節，延長機組例行性歲修時間，此「因應原則」正報經濟部核定，盼減緩嚴重空污。
並建立降載標準作業程序
台中市去年空氣品質糟透，多次達到最嚴重的「紫爆」等級，市府打擊PM2.5決心堅強，除了一方面制定「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，加強取締污染源，另一方面積極與台電協調，希望台電建立降載標準作業程序（ＳＯＰ），未來空污達到一定程度即配合降載。
去年十一月，台中火力發電廠應市府要求降低發電量，從五百五十萬千瓦降至四百五十萬千瓦，空污減量比率達六．五％，雙方並達成共識，未來環保署預報空氣品質不良或台中十六個空氣品質監測站中有六站達紫爆等級，若不影響供電安全，台中火力發電廠將配合降載。
延長為每年十月到隔年四月
何欣純表示，台中市空氣品質不佳，細懸浮微粒（PM2.5）居高不下，台電對此修正「因應原則」，包括在PM2.5爆發時配合降載，而原本每年三月與十一月安排一部機組例行性歲修與協調民營電廠彌補短缺電力，則延長為每年十月到隔年四月。
何欣純並說，中台灣空污嚴重季節約十月到隔年三月，此ＳＯＰ正報經濟部核定，盼透過降載和延長機組例行性歲修時間，減緩中台灣空污問題。然而今年東北風與颱風遠離，中部較無明顯的風場，污染物持續累積，呼籲民眾外出應攜帶口罩提早防範。
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