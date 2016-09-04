〈中部〉中市府通知地籍重測 測量公司誤用嘉義縣府信封
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府「地籍圖重測協助指界定期通知書」，以嘉義縣政府信封寄發，讓收信的沙鹿區鹿峰里民滿頭霧水，民眾嘲諷「台中市政府有那麼窮嗎？連信封錢都要省！」有的人還誤以為是「郵件詐騙」，指界時逾八成地主「缺席」，市府地政局坦承疏失，將重新通知現場指界。
收件民眾以為是詐騙郵件 擔心個資外流
陳姓民眾說，沙鹿區鹿峰附近民眾日前收到嘉義縣政府太保重測區辦公處信件，打開一看卻是台中市政府「地籍圖重測協助指界定期通知書」，協助指界的還是自家附近的土地地號，有的人嘲諷「台中市政府有那麼窮嗎？連信封錢都要省」，有人則搖頭說「台中市政府的行政作業比詐騙集團還粗糙」。
通知一百五十位地主 一百廿七人未到
由於詐騙事件頻傳，還有人誤以為是「郵件詐騙」，除擔心個人資料外流，八月下旬的現場指界也索性神隱未現身。市議員楊典忠服務處說，根據地政局委外的測量公司統計，通知一百五十人到場指界，結果有一百廿七人未到場。
不過，通知書上寫著「逾期不設立界標或到場指界者，地政機關得逕行施測，且公告後還不得聲請異議複丈」，民眾擔心權益受損，紛紛向市議員楊典忠尋求救濟，楊典忠認為，測量公司擺烏龍，要求地政局應亡羊補牢，確保民眾權益與個資安全。
地政局：將重新通知並檢討作業流程
地政局回應，重測委外廠商作業疏失，誤用嘉義縣政府信封，已要求廠商依行政程序等規定，補寄正確郵件，擇期現場指界，以維護當事人權益。此外，經查並無個資外洩情形，未來也會要求合作廠商研擬標準作業流程及改進措施，杜絕再發生類似情形。
楊典忠強調，台中港特定區內都市計畫樁位、地籍圖與使用現況不符的問題由來已久，土地重測就是要改善這些陳年老問題，如果沒有重測，道路開闢產生偏差後，對於指定建築線將產生影響。都發局過去幾年已把都市計畫樁位全部公告、重新更正，目前地政局正進行地籍圖重測，徹底解決問題。
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