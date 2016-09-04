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〈中部〉日月潭泳賽 男女冠軍均蟬聯

2016-09-04

〔記者謝介裕／日月潭報導〕為日月潭萬人泳渡的「第二屆日月潭公開水域游泳錦標賽」昨日登場，其中五千公尺捷式競賽組，十七歲就讀林口高中的卓承齊，以五十五分十二秒成績，拿下男子奪冠；女子組由海洋大學的蘇詩涵，以五十八分三十八秒稱后，兩人均如願蟬聯冠軍。

昨登場的日月潭公開水域游泳錦標賽，區分為三千公尺挑戰組，計有九百人報名；困難度更高的五千公尺捷式競賽組，則有九十名好手參賽。兩組都在朝霧碼頭鳴槍後出發，挑戰組心情輕鬆邊游邊欣賞湖光山色，而競賽組則有成績壓力，個個卯足全力奮勇向前。

五千公尺捷式競賽組，由卓承齊和蘇詩涵二度稱王稱后，此外，男子組第二名是曾楷文，成績是五十六分三十一秒、第三名廖梓丞成績五十六分三十五秒。

女子組第二名曾婕娟，成續一小時二分二十六秒、第三名黃敏華一小時六分四十秒，男女子組前三名，均由台灣地主包辦。

中華民國游泳協會理事長許東雄指出，今年國際游泳總會年會將在瑞士舉辦，屆時將爭取日月潭成為世界泳賽的公開水域，南投縣副縣長陳正昇也表達支持之意，希望該賽事被認可為世界泳賽公開水域。

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  • 第二屆日月潭公開水域游泳錦標賽之競賽組比賽結果，卓承齊（左）與蘇詩涵（右）分別在男女子組中蟬聯冠軍。（記者謝介裕攝）

    第二屆日月潭公開水域游泳錦標賽之競賽組比賽結果，卓承齊（左）與蘇詩涵（右）分別在男女子組中蟬聯冠軍。（記者謝介裕攝）

  • 第二屆日月潭公開水域游泳錦標賽昨熱鬧登場，其中挑戰組部分參賽者，志在參加，一邊游泳一邊欣賞美景。（記者謝介裕攝）

    第二屆日月潭公開水域游泳錦標賽昨熱鬧登場，其中挑戰組部分參賽者，志在參加，一邊游泳一邊欣賞美景。（記者謝介裕攝）

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