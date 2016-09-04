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〈中部〉中興高等研究園區 土地使用率達47％

2016-09-04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興高等研究園區掛牌至今，南內轆區廠商租地設研發中心，到昨日正瀚生技總部暨實驗室動土後，中科管理局表示，土地使用率達四十七％，原需地七．五公頃、要設全球研發中心的寶成鞋業計畫有變，恐會先設子公司研究中心，中科會配合需求調整方向。

中興新村高等研究園區是在二○○九年十一月下旬正式掛牌，經多次的變更規劃，最後將南內轆區作為廠商設置研發中心、實驗室的區域，目前已有可速姆、百佳泰公司進駐營運，該區域並有經濟部中台灣創新園區，但中興新村高等研究園區常被質疑開發狀況不佳。

上櫃公司正瀚生技公司總部暨實驗室，昨日在南內轆區動土，佔地四．五公頃，投注十五億元興建，預定在明年的七到九月完成啟用。

中科管理局長陳銘煌表示，「正瀚」動土興建實驗和總部辦公室後，南內轆區的土地利用率是四十七％，區內還有十公頃土地可供廠商租用。

至於先前決定要來設置全球研發中心的寶成鞋業，最近計畫有調整，據聞會先讓子公司到此設研究室，但詳細情況還要等該公司公開說明才會確定，中科會配合他們的需求來調整方向。

陳銘煌也說，寶成鞋業原來需地面積是七．五公頃，因此土地利用率可達近八○％，但現在計畫有變，需地面積還無法確定，中科管理局歡迎有興趣的廠商可來洽談設置研究實驗室。

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