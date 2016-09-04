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〈中部〉檳榔轉作茶樹 小英允推動計畫

2016-09-04

成立農產行銷公司 助賣好茶

〔記者謝介裕／日月潭報導〕「好茶，更要有好的行銷！」總統蔡英文昨在南投縣魚池鄉農委會茶改場魚池分場，一口氣品茗十種台灣好茶後，除了讚不絕口以外，也指示農委會推動「宜農牧地檳榔轉作茶樹計畫」，以及成立農產行銷公司，讓政府協助茶農把好茶賣出去。

蔡英文昨在農委會副主委陳吉仲等人陪同下到魚池茶改分場，茶改場長陳國任特別將東方美人茶、文山包種茶、烏龍茶、高山茶乃至日月潭紅茶等十種好茶，逐一介紹其特色、韻味後，也請小英總統品茗，並在魚池農會生產的日月潭紅茶禮盒包裝簽名，以表對茶農及農會努力推廣紅茶的肯定。

魚池鄉長陳錦倫說，目前茶農面對的是行銷與貨源兩大問題，盼總統指示相關部會幫忙行銷日月潭紅茶，並輔導砍除檳榔樹改種茶樹，提高青年返鄉加入農業的意願。

蔡英文說，她曾留學英國，對於紅茶特別有心得，昨品茗後，更加肯定日月潭紅茶，她也說，台灣茶真的做得很好，是台灣農業經濟重要代表作之一，指示農委會儘速成立農產行銷公司，除了茶葉以外，其他好的農特產也要列入，讓台灣茶也能在國際發光發熱。

農委會副主委陳吉仲指出，總統對檳榔影響水保問題，十分重視，幾經討論後，近期農委會將推出檳榔轉作茶樹的計畫，每公頃獎勵金二十五萬元，但耕種地目必須是宜農牧用地。

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  • 總統蔡英文幫南投縣魚池鄉農會生產的日月潭紅茶禮盒包裝簽名。（記者謝介裕攝）

    總統蔡英文幫南投縣魚池鄉農會生產的日月潭紅茶禮盒包裝簽名。（記者謝介裕攝）

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