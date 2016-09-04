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〈中部〉酒醉被吵醒 男亮槍恐嚇護理師

2016-09-04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕再傳醫院暴力滋擾事件！劉姓男子在台中榮總嘉義分院照顧住院的父親，昨天凌晨因酒醉在病房睡覺，不滿陳姓護理師巡房時，叫醒他幫父親換尿布，竟持玩具槍恐嚇陳女，嗆聲「我要打死妳」，幸好劉父解圍，劉男才平息怒火，醫院報警，警方依恐嚇罪嫌移送地檢署，檢方訊後請回。

警方調查，陳姓護理師（二十八歲）昨天凌晨一點二十分巡房時，要叫醒劉男（五十歲）幫父親換尿布，劉男因酒醉叫不醒，半小時後，陳女再返回，劉男被叫醒後竟怒火中燒，從枕頭下方拿出預藏的玩具槍，指著陳女質問「妳打我？」並大聲嗆聲說「我要打死妳！」

面對劉男突如其來的反應，陳女相當無奈，劉父趕緊勸阻兒子別動怒，「人家只是叫醒你而已」，劉男自認理虧後，最後氣沖沖離開病房。

警方獲報到場處理，在院區找到劉男，但他不願交出玩具槍，員警後來在醫院側門草叢尋獲被他丟棄的玩具槍，人連玩具槍一併帶回竹園派出所偵辦。

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