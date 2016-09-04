〈中部〉林雲家扶頒獎助學金 逾500學子受惠

2016-09-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕愛心不打折！

雖然景氣不好，愛心滿滿的雲林家扶中心昨天頒發出五百七十五萬元獎助學金，五百五十餘名高中職以上學生受惠；華山基金會雲林區則在斗六火車站由學生義工沿街分組募集一千二百五十個擁抱，再將擁抱照片分享到網路群組，鼓勵大家藉由小小的擁抱讓愛傳遞。

雲林家扶中心昨天頒發獎助學金，二百七十名大專生每人一萬五千元，高中職二百八十二人每人六千元，讓經濟弱勢的孩子都能順利求學，二度獲總統教育獎、患有先天海洋性貧血的李佳鎂則分享勇敢追夢的過程；暑假參加中國單車公益行的靖雅、郁荃，分享在高溫卅九度酷熱完成十二天一千公里的心得，練就可以勇敢面對各種挑戰。

華山街頭募集擁抱 獨老感受溫暖

華山基金會昨天則透過街頭擁抱的活動，呼籲更多人加入愛老人的行列，也讓長輩感受大家的愛，獨居的阿華阿嬤還開心地說：「這輩子就今天最多人抱我」，令旁人都動容。

另外，為紀念虎尾若瑟醫院創院老爹松喬神父百歲冥誕，由語之音樂坊、虎尾驛、岸棧等愛心店家發起的義賣會，昨天同時在虎尾糖廠同心公園旁和土庫故事館舉辦，用音樂會的方式歡迎大家來挖寶做公益。