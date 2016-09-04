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〈中部〉鹿草博餅 新北遊客一家六普狀元

2016-09-04

媽媽第一把擲出6個3創紀錄

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中秋節博餅活動是嘉義縣鹿草鄉特有的民俗文化活動，至今已舉辦十九年，多年來一直都沒有人擲出六個骰子數字一樣的「六普」，昨天鹿草鄉公所舉辦千人博餅大賽，來自新北市李玉霞是該桌第一位擲骰者，第一把就擲出「六普」創下紀錄，隨後，另一桌的嘉義縣文化觀光局職員陳美玲也擲出「六普」，讓現場民眾驚呼連連。

鹿草鄉長楊秀玉說，「博餅」是明代延平郡王鄭成功的大將洪旭所發明，當時是為解官兵思鄉情緒的娛樂性活動，後來成為上流社會文人之間的中秋民俗活動，獎項取用名稱與科舉制度有關，如秀才、舉人、進士和狀元等，並以月餅為彩品，稱為「博餅」。

昨天上午雖然下起大雨，但博餅活動仍吸引約五百餘人冒雨參賽，分成十七桌競賽，相當熱鬧；立委蔡易餘、吳玉琴及嘉縣議員林沐惠、詹琬蓁等人前來同樂，現場擲骰子的鏗鏘聲不絕於耳，不時爆出擲到「狀元」的歡呼聲。

來自新北市板橋的李玉霞說，曾看到媒體報導鹿草鄉博餅民俗活動，覺得很特別，因此事先報名，全家特地南下參加比賽。

老爸和兒子分別擲出4個4

李玉霞第一把就擲出創紀錄的六個三「六普」，原本可帶走半桌約六十三個月餅，但考量同桌其他參加者興致，決定捐出月餅讓鄉親繼續玩；後來，李玉霞的丈夫鄭英杰、兒子鄭國瑋也擲出四個紅四的「狀元」，一家人包辦六普和兩組狀元，相當幸運，讓楊秀玉稱讚說：「真正是一家六普狀元」。

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  • 李玉霞（左二）擲出六個骰子數字一樣的「六普」，兒子鄭國瑋（左三）也擲出四個紅四的「狀元」。 （記者林宜樟攝）

    李玉霞（左二）擲出六個骰子數字一樣的「六普」，兒子鄭國瑋（左三）也擲出四個紅四的「狀元」。 （記者林宜樟攝）

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