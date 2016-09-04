〈中部〉歹勢、售完 斗六文旦節搶搶滾
2016-09-04
〔記者廖淑玲／雲林報導〕斗六文旦節昨天在斗六人文公園前熱烈展開，不少攤位的柚子被搶購一空，還有柚農不得已掛出「歹勢、售完」的牌子，現場還推出擲筊送保「柚」、幼兒園表演及表揚文旦評鑑特等獎農民，熱鬧滾滾。
一箱600起跳 老欉喊到2000
受天候不順影響，斗六文旦整體產量減少四至五成，帶動價格上漲，每箱十台斤的售價從六百元起跳，每台斤平均上漲十到二十元，品質優良的文旦供不應求，標榜「老欉」的特等級包裝每箱叫價一千元至二千元，買氣熱絡。
斗六市長謝淑亞表示，農民經過一年的辛苦栽培出文旦，今年雖然受氣候影響減產，但農民的堅持讓大家在中秋節還是可以吃到品質優良的文旦，特別透過評鑑及表揚，感謝並肯定勞苦功高的農民，並邀請其他農友販售各種農特產品，協助他們打開知名度。
現場另有華山基金會、雲林縣婦女保護會、斗六市婦女會、婦聯會斗六支會、雲林縣真善美協會等團體義賣捐贈，關懷弱勢。
下午斗六市公所還表揚資深鄰長，其中斗六市三光里第六鄰鄰長廖文助當了卅多年，經常主動清除社區水溝淤泥、打掃馬路，服務精神令人敬佩。
公正里第廿六鄰鄰長黃碧玉則當了卅八年，她說，鄰長只是小小的螺絲釘，把大家的事都當成是自己家的事情就對了，服務越久自己覺得身體越健康；大伙兒都祝福她可以當鄰長當到一百歲以上。
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