〈南部〉玉豐春號漁船 拖帶一波三折

2016-09-03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日前在七美外海發生擦撞、漂流六十四小時在金門外海發現的玉豐春號漁船，許姓船長離奇陳屍在活水艙內，因已完成採證，檢警發還給家屬，由金門拖回澎湖。但過程卻又一波三折，協助拖帶漁船竟失去動力，七美人認為可能是船長沉冤待雪。

澎湖海巡隊調查指出，八月廿三日上午八時許，「玉豐春」漁船船長許阿件家屬報案，稱該船與「年豐富六十六號」漁船，在七美西南三海里發生碰撞後失去聯繫。廿五日晚間九時許在金門南方卅五海里處，被澎湖「聖合發」漁船發現，「玉船」船艙進水，許姓船長陳屍活水艙，由於「玉船」漂流海域距離金門較近，由金門海巡隊帶回金門料羅港。

九月一日下午近二時金門海巡隊通知，「玉船」已經完成採證，由檢警發交家屬，並由PP-3573艇護送至海峽中線與澎湖PP-6007艇交接戒護。下午四時許警艇回報「豐福滿」拖帶「玉船」至西嶼西北廿四海里處因離合器斷裂失去動力，警艇在旁戒護，同時「玉船」家屬緊急聯繫七美籍「振瑞發八十八號」漁船協助拖救。