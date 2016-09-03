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〈南部〉粉領族午休摩鐵趕場 原來賣淫

2016-09-03

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名著短裙剪俏麗短髮的ＯＬ午休時間，竟接連進出兩家摩鐵，楠梓巡邏員警發現不單純，埋伏查獲女子從事色情交易，用手機Line約客，每次代價三千元。

楠梓分局楠梓派出所員警於八月卅日下午一時十五分執行便衣防搶勤務，行經轄內某家汽車旅館前，發現一名身材姣好的年輕女子自內走出，旋即徒步約五十公尺走入該轄另一間知名連鎖汽車旅館。

員警立刻在該旅館外埋伏等候，約一小時後發現該名女子走出旅館，旋即有一名男子駕車離開，員警見時機成熟，當場將二人分別予以攔查，雙方坦承從事全套性交易行為，費用為新台幣三千元，其後於旅館房間內查獲該男子使用過之保險套。

卅歲劉姓女子表示，因性交易工作時間彈性自由，且薪資遠較一般工作優渥。該男客則供稱，是從網路上認識該名女子，並利用手機Line軟體聯絡，相約在該汽車旅館進行性交易，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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  • 俏麗OL午休上摩鐵被查獲賣淫。（記者蔡清華翻攝）

    俏麗OL午休上摩鐵被查獲賣淫。（記者蔡清華翻攝）

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