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〈南部〉側錄顧客信用卡 無老鍋員工起訴

2016-09-03

〔記者黃良傑／高雄報導〕知名麻辣鍋鼎王旗下無老鍋高雄苓雅店，一名葉姓員工側錄並販售顧客信用卡資料，助不法集團盜刷五十四萬餘元，卻只獲一萬元報酬，高雄地檢署昨偵結，依偽造信用卡罪起訴葉男。

該公司指單純員工個人行為，案發後協助警方辦案，揪出涉案的不肖員工。據了解，受害消費者都是舊式信用卡遭盜錄，持新式晶片信用卡消費未受影響，事後公司已加強防弊措施，包括員工教育訓練與櫃檯監視系統。

起訴書指出，葉男（廿七歲）受託於綽號「阿文」集團成員，以每卡偷側錄盜取資料，可得一千元的代價，盜取信用卡內碼資料提供「阿文」，進而流落到不法集團手裡製成偽卡，總計製成的偽卡盜刷了一百四十二萬元的商品，成功詐得五十四萬九千多元，葉男也獲取一萬元不法利益。

檢警調查，葉男自去年十二月負責收銀台，涉以側錄機盜取顧客的信用卡內碼，交付至少十筆資料給阿文，不久，被害人陸續發生信用卡遭盜刷，最高盜刷金額約十萬元，包括花旗、永豐、遠東等銀行發現、報案，雄檢昨偵結起訴。

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