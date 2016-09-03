〈南部〉【捐大體捐錢行大愛】憶劉紫彤 大學導師：畢業前勇敢赴海外實習

2016-09-03

〔記者蔡文居／台南報導〕花蓮四維高中校友劉紫彤（原名簡文欣）捐錢捐大體，遺愛人間，令人感佩。她大學的母校台南康寧大學休管系導師吳信宏說，劉紫彤是一位外表羞澀，乖巧善解人意的女孩，雖然免疫力差、體質弱，但她在屆臨畢業之前甚至勇敢地前往新加坡從事海外實習，可見她在瘦弱的身軀中藏著堅強的靈魂。

劉紫彤今年五月份因淋巴癌病逝，得年廿六歲，她離世前決心將大體捐給慈濟大學做醫學研究，大體捐贈所獲的致敬金五萬元，捐贈給母校四維高中，作為慈悲基金，提供學弟妹愛心午餐，讓愛不中斷、永遠傳下去。

吳信宏表示，劉紫彤從小就患有免疫力極弱的體質（先天性高免疫球蛋白Ｅ症），她不喜歡別人用患重症的眼光對待她，但是學校導師有請與她較契合的同儕時常陪伴她，畢竟她若不慎受傷，或者吃了不對的或不衛生的食物皆有可能引起身體極大的不適，甚至需馬上送醫急救。

吳信宏說，大學期間因有定期檢查身體且遵照醫生指示，讓人覺得她身體越來越強健，所以屆臨畢業之前甚至勇敢地前往新加坡從事海外實習；而她善解人意也十分關心同儕狀況，有一回發現班上一位男同學精神狀態不佳，經她觀察後發覺是感情因素，隨即向他反映，請他注意該生狀況，是一位十分貼心的女孩。

康寧大學主秘鈕大旻表示，她的堅強感動每一個人，她用無私的大愛，將自己的大體遺愛人間，成為康寧學弟妹永遠敬仰的全人典範。