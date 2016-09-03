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〈南部〉員警眼尖 夜行車上辨識竊嫌座車

2016-09-03

〔記者王捷／台南報導〕怎麼眼力這麼好！年輕員警一秒一瞬間，辨識出犯下七萬元竊案的小偷程姓男子。

四十歲的程男有竊盜、毒品前科，八月廿六日在北區一帶廟宇偷走香客約七萬元台幣，警方獲報後立即展開追查，線報指出，程男對數字相當迷信，疑似是求神拜佛，換了一面「六八八」車牌，警方私下替他取了「六八八」這個綽號。

雖然警方掌握了車牌、程男特徵，但是程男居無定所，讓警方找不到人，氣得牙癢癢。

沒想到才剛結束維安特勤山訓的翁姓警員，昨日凌晨搭乘客運返回台南時經過公園路一帶，正巧程男在廟宇前睡覺，當時公園路上雖然黑漆漆，但翁員在客運經過廟前「這一秒」，剛好發現程男的好運車牌「六八八」。

翁員在客運站下車後，來不及換衣服，急忙趕往公園路上的廟宇，程男就躺在廟前睡得正香，立即呼叫警力支援，將程男逮捕。程男被逮後供稱偷得現金已經花盡，警訊後將程男依竊盜罪嫌函送。翁員眼利，有警員直誇他「目色好」，也有警員說，是冥冥之中有定數，程男廟裡偷錢，廟前被逮。

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  • 翁員嚮往成為維安特勤的一員，才剛剛受完山訓，回到派出所就展現好眼力。（記者王捷翻攝）

    翁員嚮往成為維安特勤的一員，才剛剛受完山訓，回到派出所就展現好眼力。（記者王捷翻攝）

  • 凌晨台南北區公園路上的視線狀況不好，但翁員坐在客運上卻發現廟宇前竊嫌車牌。（記者王捷攝）

    凌晨台南北區公園路上的視線狀況不好，但翁員坐在客運上卻發現廟宇前竊嫌車牌。（記者王捷攝）

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