〈南部〉拖吊變擄車 騙徒新招詐財
2016-09-03
塗銷交通隊所留號碼 改為行詐手機號碼
〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局昨天表示，最近發現有人趁著台南開始執行拖吊業務，竟在民眾車子被拖吊之後，塗銷交通隊留下的市內電話，換成自己的手機號碼，意圖向被害人詐財；警方提醒民眾注意，並強調如果是警方拖吊，絕對是留市內電話，不會留下手機號碼，將擴大調查。
有警官指出，約在九○年代，擄車集團成員針對公司行號的貨車下手，先偷走貨車，再打貨車上印的公司行號電話勒贖，甚至還有歹徒號稱是「做口碑」的，只要付了錢，就一定會還車，部分公司行號急著送貨，加上贖金大多為一、兩萬元，因此付錢了事。
由於擄車集團的金流容易曝光，很快就被瓦解。而台南東區、中西區最近傳出的這種情況，則是類似假擄車、真詐財的手法，歹徒拿寶特瓶裝水，到拖吊現場，將交通大隊寫在地上的聯絡電話洗掉，留下歹徒自己的手機，等著民眾上鉤。
交大指出，有民眾真的打電話給歹徒，這時歹徒誆稱機車已經被擄走，最近缺錢用，想把民眾機車送進「殺肉場」賣錢。所幸該民眾警覺性高，打電話向警察局求證，才得知機車根本沒落入歹徒手裡，而是被警方拖吊。
警方︰交大拖吊後只會留下市內電話
民眾報案後，警方試圖聯絡歹徒，不過歹徒察覺異狀後就失去線索。警方提醒民眾，發現機車被拖吊後只看到一組手機號碼，絕對是假的，交大拖吊後只會留下市內電話，民眾要小心千萬別上當。
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