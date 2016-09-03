〈南部〉復育風獅爺 推安平老屋「登頂」
〔記者蔡文居／台南報導〕安平在地的文化工作者以工作坊的形式，進行風獅爺復育計畫，透過展覽，與在地居民對話，並找尋願意認養的居民，免費安裝，讓它有機會在安平的老屋頂上重現。今年他們製作了四十九隻的風獅爺，昨晚在安平陳家古厝舉行開幕，並於今天起展出至九月廿五日。
另外，這群志工也邀請插畫家朋友Marc畫了這三年來，在安平地區安裝的卅一隻風獅爺的地圖，讓大家可以走進安平舊巷弄尋找風獅爺，看看這些風格獨特、各具姿態並充滿想像力的風獅爺。
風獅爺復育計畫志工徐育霓表示，風獅爺是安平傳統避邪物之一，主要出現在屋頂上。風獅爺造型張大嘴，屁股有小洞，面朝東北或東方。東北季風來臨會發出呼呼的叫聲，也通知漁民捕獲的季節到了。然而，舊時的風景，在時間的流逝下，有些隨著老屋的傾倒而毀壞，有些則是被偷走，一些被取下來藏於民間，不見天日。
三年前，一群居住在安平的文化工作者，包括發起人藝術家吳其錚及在地安平人吳天祥等人，為了讓更多人認同自己的家鄉，發起這項計畫，他們並自籌經費舉辦「南吼音樂季」，希望透過音樂，唱出更多屬於故鄉的故事，同時也復育了第一批風獅爺來募款，希望能喚醒舊聚落居民的記憶。
志工陳友志表示，這次展出的四十九隻風獅爺，有的是藝術家吳其錚的作品，有的則是民眾參與的作品，昨晚在安平海頭社三陳之一的榕樹腳陳的陳家古厝舉行開幕，並於今天起展出至九月廿五日。地點在台南市安平區安北路一三一巷九號。
徐育霓表示，風獅爺作品主要以安裝上安平舊聚落老屋頂為優先，同時也募款義賣，所得扣除成本後，將捐出給南吼音樂季與風獅爺復育計畫做為基金。
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