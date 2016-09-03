〈南部〉「詭境」特展 德籍藝術家玩奇幻

2016-09-03

〔記者楊金城／佳里報導〕佳里蕭壠文化園區昨天起展出德國籍駐村藝術家卡拉．克拉赫特的「詭境」特展到九月九日，卡拉在蕭壠國際藝術村創作期間剛好碰上台灣民俗「鬼月」，激發她以陶土手工製作各種可愛的妖魔鬼怪小模型，創造出饒富童趣的奇幻世界「詭境」。

佳里國小學生參觀「詭境」特展，不僅不感可怕，反而覺得奇特，學生說，這些妖魔鬼怪造型很Ｑ版可愛，大家爭著向卡拉要簽名，卡拉為每位學生的簽名扇畫上造型都不一樣的小妖怪，學生很驚喜。

文化局文化園區管理科科長黃瓊瑩說，卡拉身兼影像藝術家、插畫家及動畫藝術家，透過繪圖動畫、手工藝品、微型燈光和影像藝術，創造出空間張力十足的劇場表演和裝置藝術品，「詭境」特展饒富童趣，大人、小孩都喜歡。

卡拉在蕭壠駐村期間恰逢台灣民俗「農曆七月鬼門開」，她說，看到台灣各式各樣的中元普度儀式，讓她大開眼界，決定駐村成果展特別鎖定探索「鬼」這個主題來創作。

卡拉精心製作各式各樣陶土小玩偶的小妖怪、怪獸，每個都是純手工，有著漫畫般的可愛造型，讓人愛不釋手，她再透過幽默手法以動畫劇場的裝置方式呈現，在黑暗的展場中，用絢麗的ＬＥＤ光源變化，對陶偶投射光影，幻化出巨獸鬼魂影像，訴說著一個個有趣的小劇場鬼故事，驚豔的影像效果，令人著迷。