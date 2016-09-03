〈南部〉【龍崎區擬設掩埋場】反建派、監督派 向李應元陳情
〔記者林孟婷／龍崎報導〕龍崎區設置掩埋場爭議多年，也導致當地民眾強烈反彈，環保署昨日於龍崎牛埔里活動中心舉辦南區環保座談會，當地民眾將陳情書遞交給環保署長李應元，希望將掩埋場的環評撤回，讓地方可以全力發展生態觀光，留給後代乾淨純淨的成長環境。
反對設置掩埋場的龍崎牛埔里民成立「反歐欣事業廢棄物掩埋場自救會」，以及另外有部分民眾認為可站在監督立場，而不反對設立掩埋場的「龍崎廠周邊居民福利促進會」等代表，皆向到場關心的李應元遞交陳情書。
牛埔里里長陳永和表示，多數龍崎區牛埔里民反對掩埋場的興建，並希望環保署撤銷環評，此外，根據經濟部地調所報告，牛埔里位於龍船斷層帶，十多年來此地形有變形抬升的狀況，掩埋場共抬升十至卅公分。
陳永和說，專家學者也曾表示，此種抬升即使是不透水布也會破、固化水泥也會裂，根本不適合興建掩埋場，「只有腦殘政府才會同意讓掩埋場設於此，我們絕對不接受，誓死捍衛到底。」
「龍崎廠周邊居民福利促進會」常務理事林三財表示，針對掩埋場的設立是站在監督立場，本地處偏鄉向來缺少工作機會，大量人口外移謀生，如果掩埋場動工與設立，將協助爭取龍崎廠工作職缺、增加當地工作機會，但仍會要求開發單位遵守環評承諾，開發前先做好水土保持工作、維護地質安全。
環署︰核准程序尚未完備 民意納入考量
環保署表示，雖然目前該案已通過環評，但相關廢棄物許可、水土保持施工計畫等核准程序尚未完備，以及開發單位與地方民意溝通仍有問題存在，依法不能動工，環保署會將地方民眾、環團等所提出的意見納入考量。
此外，針對龍船斷層帶造成龍崎掩埋場場址抬升情形，環保署表示，可以針對這些內容召開專家會議，邀請地質專家來討論。
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