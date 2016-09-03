〈南部〉【焦點評論】一場大雨

2016-09-03

台南昨天一場突然的大雨加上漲潮，造成將軍區鯤鯓國小校園積水，學童無邪地在學校上演「踩椅子過積水」或是直接「赤腳上陣」，雖然說是苦中作樂，但四十年來不斷上演此一戲碼的教學大樓因為二○六地震善款將獲得改建，也正好為日前各方爭議「善款是否可以投入校園」，做出最好注解。

市長賴清德在台南縣市合併升格後，對於治水項目相當重視，而治水不應只限於一般商家住宅，校園的安全也是相當重要。

昨天為了這場雨，台南市教育局表示過去已針對菁寮國中、東山國中、吉貝耍國小、大同國小等八十三校，投入經費改善排水問題，另外一○四年度杜鵑颱風造成文昌國小等六校淹水停課時，也撥出經費改善，未來要比照此模式，成立校園淹水改善專案小組。

以昨天傳出災情的學校為例，後港國中也因地勢較低等問題造成校園積水，但教室因為墊高，所以不影響學生上課；而鯤鯓國小淹水的仁愛樓，則因有地震善款投入而可望展開重建，未來應該不會再出現類似情況。

換言之，如果當初所謂「善款只能用在人（災民）的身上」，今天或許仁愛樓就無法有錢重建，不要說下一次地震來有沒有危險，再遇到大雨，學童難免又要面臨淹水之苦。

不論是地震或雨災，校園安全都不想看到天災造成任何風險，不論是防震專案或是防淹水專案，相關經費都應支持，而且要儘速改善。（記者唐在馨）