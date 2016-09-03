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〈南部〉豪大雨水淹數校 市府擬專案改善

2016-09-03

〔記者楊金城、蔡文居／台南報導〕昨天豪大雨加上漲潮，造成將軍區鯤鯓國小校園積水，有六間教室兩度淹水到腳踝高度，影響學生上課，另包括將軍幼兒園和七股後港國中的校園，也在豪雨中一度積水未退，後港國中校園成了社區滯洪池，積水卅公分深，幸教室和辦公室因地基墊高都未淹水。

台南市教育局昨天列出過去曾編列經費改善校園治水的情況，並針對昨天的情況表示，將成立校園淹水改善專案小組，由教育局會同水利局研商改善方案。

這場大雷雨，到昨天下午三點多，台南海線的北門、將軍、學甲、佳里、七股累積雨量都達到一級淹水警戒，七股、佳里累積雨量更摜破一百八十毫米，也造成七股龍山、頂山、將軍廣山里庄內路面積水，淹水較深的地方使得居民無法外出，水利局長彭紹博前往會勘找淹水問題。

昨天上午八點多，因急降雨，鯤鯓國小校園開始積水，漫淹到走廊再進到北側仁愛樓一樓六間教室內，學生大喊說：「老師，教室淹水了」，校方急中生智擺放椅子搭成「臨時便橋」讓學生「跨水」而過，將學生安置於二樓教室。

仁愛樓一樓教室水退後，師生整理教室，清掃地面，沒想到昨下午一點多又是一陣雷陣雨，教室又開始進水，學童換上拖鞋或打赤腳迎戰，只能苦中作樂。

校長方陽昇說，鯤鯓國小地勢低窪，加上昨天適逢漲潮、大雨驟降，導致鯤鯓國小仁愛樓教室淹水，新教室則未淹水，學校趕緊啟動抽水馬達，這種逢漲潮加上急大雨導致淹水的情形已有四十年，師生習以為常，幸好仁愛樓重建在即，感謝台南二○六地震捐款的善心大德，預計有五千萬元經費重建仁愛樓，三年後有望擺脫淹水之苦。

後港國中也因地勢低於社區，加上社區大排溢流，導致校園積水，校長陳育生說，校園雖積水卅公分深，但舊教室和新建校舍的地基都墊高六十公分，未淹進教室，待雨勢停歇後，積水消退，師生都平安。

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  • 將軍鯤鯓國小因豪雨水淹教室，師生在水退後清掃。（記者楊金城翻攝）

    將軍鯤鯓國小因豪雨水淹教室，師生在水退後清掃。（記者楊金城翻攝）

  • 將軍鯤鯓國小走廊積水時，校方擺放椅子讓低年級學生踩著椅橋越過走廊。（記者楊金城翻攝）

    將軍鯤鯓國小走廊積水時，校方擺放椅子讓低年級學生踩著椅橋越過走廊。（記者楊金城翻攝）

  • 七股後港國中昨天校園積水，成了社區滯洪池。（記者楊金城攝）

    七股後港國中昨天校園積水，成了社區滯洪池。（記者楊金城攝）

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標題：〈南部〉豪大雨水淹數校 市府擬專案改善


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