| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶壟罩全台有雨 11縣市豪、大雨特報！ 菲律賓深夜驚傳爆炸！杜特蒂故鄉至少14人喪生 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉3度查到孑孓 重罰左訓中心

2016-09-03

〔記者洪定宏／高雄報導〕左訓中心是國家培養頂尖運動選手的重要基地，日前驚傳奧運團外籍教練疑似感染茲卡病毒，雖已被排除，但仍被高市防疫團隊連續三次查出病媒蚊，分別開罰三千元、六千元及一萬五千元。

衛生局表示，環保局於八月十六日在水管查獲斑蚊孑孓；衛生局於八月廿三日複查，在樹洞及水溝等處查獲斑蚊孑孓，也捕獲病媒蚊；本月一日又發現水塔也淪為孳生源，故決定重罰。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
騎車闖公園抓寶 最高罰九千

寶可夢席捲全台，高雄市多處公園出現神奇寶貝，養工處近日發現，不少玩家騎機車大剌剌進入公園抓寶，即起將派員取締開罰，可處一千五百元以上、九千元…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：〈南部〉3度查到孑孓 重罰左訓中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.