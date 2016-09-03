〈南部〉3度查到孑孓 重罰左訓中心

2016-09-03

〔記者洪定宏／高雄報導〕左訓中心是國家培養頂尖運動選手的重要基地，日前驚傳奧運團外籍教練疑似感染茲卡病毒，雖已被排除，但仍被高市防疫團隊連續三次查出病媒蚊，分別開罰三千元、六千元及一萬五千元。

衛生局表示，環保局於八月十六日在水管查獲斑蚊孑孓；衛生局於八月廿三日複查，在樹洞及水溝等處查獲斑蚊孑孓，也捕獲病媒蚊；本月一日又發現水塔也淪為孳生源，故決定重罰。