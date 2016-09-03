〈南部〉放針床驅流浪貓 沒收並開罰

2016-09-03

〔記者蔡清華／高雄報導〕民眾為了防範老鼠、流浪貓刮壞放置在外的機車殼、引擎蓋，因而放置針床、針毯等，法院認定這些裝置可能會傷到動物，執法機關得沒入開罰。

本市動保自治條例規定，公私場所所有人、使用人或管理人，未經主管機關許可，不得使用金屬、木質或其他材質製成尖銳足以傷害動物之針毯、針床等裝置，防範或驅趕動物。若查核到，主管機關得逕予銷毀，公私場所所有人、使用人或管理人不得規避、妨礙或拒絕，違反者可依同自治條例最高處七萬五千元罰鍰。