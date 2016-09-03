〈南部〉騎車闖公園抓寶 最高罰九千

2016-09-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕寶可夢席捲全台，高雄市多處公園出現神奇寶貝，養工處近日發現，不少玩家騎機車大剌剌進入公園抓寶，即起將派員取締開罰，可處一千五百元以上、九千元以下罰鍰。

寶可夢（Pokemon Go）熱度未退，高雄抓寶熱門景點有不少位於公園內，如凹仔底公園、中央公園、河堤公園、楠梓都會公園、福山公園、鐵道公園、新莊仔微笑公園、大東公園、岡山河堤公園等；另包括愛河、蓮池潭、西子灣渡船頭、高美館、文化中心等熱門抓寶地點，也都鄰近公園。

這些抓寶熱門公園，每天都吸引大批玩家，晚上看去猶如螢火蟲漫天飛舞，一些玩家騎著機車前往各公園抓寶，導致公園出入口、周邊人行道、公園內，都有機車違規駛入或亂停，散步民眾抱怨連連。

養工處指出，依據高雄市公園管理自治條例，駕駛各式機動車輛進入公園，可處一千五百元以上、九千元以下罰鍰，連日來已派員加強勸導；即日起，屢勸不聽者將直接開罰，呼籲民眾別因抓寶而傷了荷包。